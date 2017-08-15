全台大停電 蔡英文指示：調查原因

總統府周邊也因為大停電，導致號誌錯亂，出動警察指揮。（曾薏蘋攝）

今天下午發生全台大停電，總統府發言人黃重諺表示，總統在第一時間透過幕僚了解狀況，也請相關單位妥為因應，務必儘速恢復電力供應，並調查事故原因。

至於總統大停電時是否人在府內？黃重諺表示，總統當時正在會議上。至於會議地點，黃重諺只強調「在會議上」。

總統府內雖然沒有停電，但是總統府週邊交通號誌也停電，警察都出來指揮交通。

(中時)