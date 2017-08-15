女助理侵佔學校公款 遭檢方起訴

嘉義縣某科技大學進修部學務組約聘葉姓女助理，涉嫌於今年2月分開學期間，利用職務之便，將向多名學生收取的學雜費、汽機車停車證費、學生會費等共16萬8359元佔為己有，因校方事後核對資料查覺有異，加上葉女4月13日後就無故曠職，校方多次試圖聯絡葉女都找不到人，寄存證信函給她，也未獲正面回應，經校方主動報案，今15日嘉義地檢署以涉嫌業務侵占罪起訴葉女。

起訴書指出，葉女在校負責學生事務、收取學生繳納費用等事務，竟基於意圖為自己不法所有之接續犯意，自2月20至4月13日前某日止，利用職務機會，將收取的學雜費15萬3284元、汽機車停車證費9195元和學生會費5880元共16餘萬元，以變易持有為所有之意，全數侵占已有，調查後葉女坦承不諱，經查證校方提供的相關資料，認為葉女已涉侵占罪，依刑事訟訴法第251條第1項提起公訴。

校方指出，葉女民國99年8月到校任職，近7年來工作狀況一直很正常，發現她侵佔款項時，大家都很訝異，因找她出面都未獲善意回應，學生繳交的費用也未繳回，才會報警處理，葉女事後已被解職。

(中時)