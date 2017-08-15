全台大跳電 停電區域看這裡
因為台電大潭電廠6組機組今日跳脫，導致全台17縣市大停電，但部分縣市已陸續恢復供電。
因為中油人為操作錯誤，導致大潭電廠的天然氣斷氣2分鐘，造成全台大停電。根據消防署最新資料，全台17縣市停電區域分別如下。
臺北市：12個行政區
新北市：8個行政區(板橋、中和、土城、林口、三重、鶯歌、樹林、蘆洲)
桃園市：7個行政區
臺中市：4個行政區(大里、霧峰、大雅、豐原)
臺南市：12個行政區(新營、北門、鹽水、六甲、後壁、柳營、東山、七股、下營、佳里、歸仁、學甲) ，已恢復供電
高雄市：11個行政區(新興、三民、左營、路竹、鼓山、前鎮、楠梓、永安、鳳山、梓官、茄萣)
基隆市：3個行政區(七堵、中山、仁愛)
新竹市：2個行政區(北區、東區)
新竹縣：4個行政區(竹北、新豐、芎林、關西)
苗栗縣：9個鄉鎮(南庄、後龍、竹南、獅潭、泰安、公館、苑裡、大湖、頭屋)
南投縣：2個鄉鎮(魚池、南投市) ，已恢復供電
彰化縣：4個鄉鎮(芳苑鄉、埤頭鄉、溪州鄉、埔鹽鄉)，已恢復供電。
雲林縣：5個鄉鎮(斗南、元長、西螺、崙背、麥寮)
嘉義縣：3個鄉鎮(大埔鄉 阿里山鄉 竹崎鄉)，已恢復供電。
嘉義市：2個行政區(東、西區)，已恢復供電。
屏東縣：4個鄉鎮(佳冬、瑪家、內埔、潮洲)，已恢復供電。
宜蘭縣：5個鄉鎮(宜蘭市、員山鄉、羅東鎮、冬山鄉、五結鄉)
(中時電子報)
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