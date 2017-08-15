20越客擠艙等登岸被逮 同艘漁船4月才遭查獲

20名越南籍男女擠在屏東籍金春財號漁船艙內，打算偷渡來台，卻在距台3.4浬處，被海巡隊查獲，讓他們繳5000元美金仲介費(折合台幣15萬元)，買個來台希望破滅；沒想到，該艘漁船今年4月才被查獲載運19名越南偷渡客，不到半年又被攔獲。(劉宥廷翻攝)

20名越南籍男女擠在屏東籍金春財號漁船艙內，打算偷渡來台，卻在距台3.4浬處，被海巡隊查獲，讓他們繳5000元美金仲介費(折合台幣15萬元)，買個來台希望破滅；沒想到，該艘漁船今年4月才被查獲載運19名越南偷渡客，不到半年又被攔獲，只能嘆說「這些人抵擋不了台幣誘惑」。

海巡署東部巡防局台東查緝隊日前獲報漁船載運偷渡客情資，鎖定1艘屏東籍漁船金春財號涉案，並從台灣南部地區登岸，隨即報請屏東地檢偵辦，高雄、彰化查緝隊及第五海巡隊組專案追查；海巡清查發現，金春財號漁船4月才在林園區外海12浬被逮獲載偷渡越客，火速調閱出海資料，掌握船隻動態。

金春財號漁船8月10日以捕撈漁獲為名自東港出港，並航往大陸方向，海巡估算漁船出海1趟約4天時間，巡防艇14日晚21時在屏東林邊溪外海約3.4浬處發現金船蹤跡，登船盤檢除船上4名台籍船員、2名外籍船員外，船艙內竟擠滿20名越南籍偷渡客。

海巡調查指出，每名偷渡客以借款方式，先由仲介代墊每人15萬元台幣的偷渡花費，等到台灣後再賺錢清償；他們從越南搭車進到大陸福建沿海，經大陸鐵殼船載運至外海約26海浬，由金春財號漁船負責台灣段接駁，於公海接運後就返航並企圖利用深夜時刻，航至南部外海再轉以膠筏伺機搶灘上岸。

海巡表示，年齡25至30歲偷渡客20人中有7名女性、13名男性，其中8人來台工作曾逾期滯留、工作逃逸，遭遣返回國或限制入境；其餘是來自中、北越較貧窮城鄉，礙於證件不齊全、申辦程序繁雜等因素，才鋌而走險。

據悉，徐姓船長供稱出海載運1趟可得30萬元獲利，但坊間盛傳漁船出海1趟獲利破百萬元，才會抵擋不了這種誘惑，重操舊業抓不怕；訊後將船長、船員依違反入出國及移民法移送，且報請漁業單位查處以期撤銷執照防堵再犯；偷渡客20人轉送移民署專勤隊擇期遣返，將繼續追查幕後仲介來台不法集團。

(中時)