全台最美馬拉松讓藝人杜詩梅做了改變人生的決定

全台最美的花蓮馬拉松讓藝人杜詩梅做了改變人生的決定。(主辦單位提供)

花蓮的好山好水，早為人所熟知，更是許多人尋找放鬆場所的最好選擇，其實這樣的山水美景，曾經悄悄地改變了藝人杜詩梅的人生。杜詩梅去年參加完「花蓮海洋馬拉松」後，看到參賽者跑在依山傍水的美好環境中，決心改變自己，展開減重計畫，如今從最高峰的85公斤，一口氣減了26公斤，就是那個運動的念頭，改變了她。

「我去年參加花蓮海洋馬拉松，那時候我還沒開始跑步，純粹想參加，那時候想說5公里用走的，但是那一次有在我心裡面，埋下一點點什麼東西，因為我去年參加完之後，隔沒有多久，我就確定我想要瘦身。」杜詩梅下定決心後，就開始接觸健身房，找了教練，慢慢鍛鍊跑步。

杜詩梅展開減重計畫後，也參加過幾場路跑，跑過河濱公園，也跑過城市街景，但她難忘花蓮海洋馬拉松的山海美景，她去年只能用走路完成比賽，今年她脫胎換骨，對於再度參賽，感到非常期待，她說：「我就一直在懷念花蓮那個路線，路跑沿途的風景，對我們來說是很吸引的，走著走著還有那些綠綠的葉子，有山景，突然一下子那個碼頭，開闊180度，我的媽啊！整個人什麼都開了，所以我非常期待今年還可以跑這個路線。」

杜詩梅回想，從小因心臟問題就沒有接觸跑步，「我人生跟跑步真的是超級遙遠的」，直到前進花蓮海洋馬拉松後，先是讓她決心減重，更進一步投身路跑，一舉成為「運動咖」，她期待能繼續雕塑身材，路跑成了她最好夥伴。

不寂寞樂團主唱阿京也因為花蓮海洋馬拉松，讓他更進一步找到跑步的意義，因為花蓮海洋馬關懷肯納症病友，他利用時間去了解肯納症，並結合原本就熱愛的路跑活動，創作出活動主題曲「Running Running」，他篤定地說：「去了解肯納症後，我覺得我們有時候也像是被困在現實生活的牢籠裡，需要一個出口，那我覺得跑步，就是一個很好的出口。」

「跑回終點，就覺得心裡面已經跑完一部電影了。」杜詩梅生動地描述了參加路跑活動的心情，她說：「我覺得每一個路跑，都有它很棒的魅力在那邊，像花蓮有這麼棒的海景，希望大家可以多多走出戶外。」

(中時電子報)