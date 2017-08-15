新聞深喉嚨》「彈攻關島」金正恩收回成命 美朝只剩「嘴砲四射」？

中天新聞

北韓官方媒體報導，金正恩聽完高級官員的軍事報告後，表示暫時決定不攻擊關島，但警告美國堅持極端危險且魯莽的行動，測試北韓的耐心，北韓會做出如同先前所說的重要決定。金正恩「對關島的發射計畫仍然可以在任何時候進行，這樣的攻擊將是歷史上最開心的時刻，就像是掐住美國人的嚥喉，拿刀架在他們的脖子上。」另一方面，關島發布導彈逃生指南「不要直視火光或火球、儘量找到掩蔽物躲避、平躺在地上蓋頭、看到強光轉過頭去」。曾遭受原子彈轟炸的日本，也進行空襲演練、播放逃生宣導，居家型防空洞銷售飆升300%。關島暫鬆一口氣，但威脅隨時都在？

中天新聞

美國與北韓戰和之間，中國大陸的角色舉足輕重！聯合國安理會6日通過對北韓祭出史上最嚴厲經濟制裁後，中國大陸商務部14日公告，遵守聯合國安理會決議，15日起全面禁止北韓進口煤、鐵、鐵礦石、鉛、鉛礦石、海產。15日上午，金正恩就宣布將暫緩發射飛彈，是否與中國大陸的制裁有關?川普卻又簽署行政備忘錄，要求美國貿易代表署依「1974年貿易法」301條款，對中國大陸是否竊取美國智慧財產權啟動調查。形成「北韓威脅美國，美國威脅中國大陸，而中國大陸制裁北韓」，一盤「鬥獸棋」的局面？台灣很多產品都是先銷售到大陸，經組裝加工後再賣到美國。一旦美國對大陸採取貿易制裁，對美銷售發生問題，勢必影響台灣，台灣反倒成無辜牽連的受害者？

2010年，韓國天安艦遭北韓潛艦擊沉，兩岸互相開砲，也曾瀕臨戰爭。許多國內外的評估都認為韓半島開戰，台灣將因為轉單「受益」。當時，許多的論點在於台灣與大陸「ECFA」的簽署，將結成一個「貨暢其流」的經濟共同體「Chiwan」，日韓因此失去大陸市場的競爭優勢。到了2013年，金正恩以導彈威脅韓國，兩韓再度瀕臨戰爭，因「服貿」、「貨貿」即將談妥，韓國面臨風險，台灣卻大步向前，「Chiwan」又再度被韓國人視為重大風險。如今朝鮮半島再爆發危機，據報導國安高層連日會商對台灣的利弊得失，曾經擁有的機會優勢，還會再度叩門嗎？

外交重大突破？印尼警方與大陸合作7月底分別在雅加達、泗水、峇里島及巴淡島等地逮捕143名台灣及大陸籍跨國電信詐騙犯嫌，其中22名嫌犯為台籍。印尼警方原本打算將所有台籍嫌犯遣送中國大陸，移民署秘書林文祥及刑事局駐印尼警察聯絡官李堅志聞訊趕赴雅加達警局，沿路用台語大喊「有台灣人嘸？」在一處拘留所內發現四名台籍嫌犯，立刻要求行使「領事探視權」，並堅持依據國籍遣返原則，最終讓這4名台嫌回台受審。詐騙集團教戰守則，以後可能也要多列一句必學「台語」？

中天新聞

世大運有變數？烏干達官員14日在推特曝光烏國外交部公文，指遵守「一中原則」，不准教育部派隊伍來台參加世大運。世大運報名早已截止，有填寫報名意向書的國家有152國，但世大運籌備處統計至目前為止，完成報名的國家約為140個，其他尚未報名的國家，是否也有可能喊卡？也難怪世大運官網看不到選手名單、世大運賽程APP也是一片空白？柯文哲市長搞笑宣傳世大運，票房始終不見起色；荷蘭水球隊帥氣養眼照曝光，相關賽事引爆搶票潮，甚至一票難求。柯市長是否要參考一下，停拍搞笑影片、改變行銷策略？

中天新聞

台中市人口超越高雄市，近期拉抬台中市長林佳龍聲勢，讓高雄市府和新潮流看在眼裡，很不是滋味，使得民進黨下一個世代的接班梯隊，不再只有台南市長賴清德。同時，還有其他幾位政治新星正在閃耀發光，包括桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅及基隆市長林右昌，都是快速爬升的民進黨政治明星。林智堅沒有鮮明派系色彩，過去兩年多來的表現，連鮮少評論黨內人物表現的民進黨秘書長洪耀福都公開讚揚。鄭文燦則被黨內視為最具競爭力的「後起」之秀。從鄭文燦上任第一天起，無時無刻不在整軍及招兵買馬，與議會關係也政通人和，不僅如此，鄭文燦對涉外、兩岸事務也算嫻熟。大姊大蔡英文執政才第二年，民進黨接班問題檯面化？別忘了還有一隻「柯吉拉」在後面虎視眈眈？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)