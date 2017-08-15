全台跳電 北市多處紅綠燈號誌不亮
台北市交通局表示，北投區、大同區、中山區、信義區、文山區、松山區、大安、中正區、萬華區域停電，號誌不亮的路口多，大路口包括忠孝基隆、基隆松隆、忠孝松山、中山愛國、重慶民族、承德民族等均失去電力，目前已由各分局派員現場疏導，號誌工程隊並將針對大路口送發電機以維持電力及號誌運作，但完全修復要視台電查處情形。
另外，YoiBike也有95站受影響，交通局表示，可以前往鄰近有電的站點借車，而停電站仍可以還車，也會從寬認定還車時間。
(中時)
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