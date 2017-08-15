江俊翰肝臟長血管瘤抱病演出　黃玉榮誇精神人物

江俊翰爆料周宥伶拍這部戲壓力很大，常躲起來偷哭。

中天「大愛劇場」《生命桃花源》男主角的江俊翰，因為長期拍八點檔，作息不正常，導致身體健康亮紅燈，肝臟長了血管瘤，原本透過經紀人婉拒演出，但看了劇本後改變想法，「劇中故事主角肺腺癌末期依舊繼續幫人看病，或許我能感同身受，去了解他的人生經歷」，於是決定重新爭取角色演出。至於飾演妻子的周宥伶(Stacy)，雙方合作多次，已有合作默契，江俊翰還爆料，周宥伶因為給自己壓力太大，常在一旁偷掉淚；周宥伶坦言，本身就是愛哭的人，很容易流淚，她這次也挑戰一鏡到底的戲份，短短5分鐘的戲份NG 20幾次才過關，「拍了一整個下午，自己超緊張，皮繃超緊！」

黃玉榮在劇中飾演江俊翰的弟弟，他受訪時也直誇讚江俊翰：「他就像老哥一樣，有他在就特別有安全感」，演戲時也會不斷丟球給對方，私下也像哥哥般照顧每一個人，是劇組的精神人物。曾是男子團體成員的江俊翰則笑說：「應該的、應該的，雖然他團體比我紅！」逗得全場笑翻。至於飾演妻子的夏語心，黃玉榮稱讚對方反應快、聰明，個性也大剌剌，在劇中他們倆像是歡喜冤家，演起來相當開心。

夏語心此次首度參予大愛劇場的演出就擔綱女主角，卻因為走路姿勢頻被導演糾正。她笑說，她從小學跳舞，走路容易外八，但飾演的角色較賢淑優雅，有次拍攝戀愛戲分，走路姿勢太過隨興，導演立刻喊卡，要她「記得把雙腳合起來」，不過她常常只記得優雅擺放雙手，卻忘了把雙腳合攏，鬧出不少趣事。

《生命桃花源》描述旗山蕉農子的李森佳（江俊翰飾演），失而復得就讀醫學院的機會，父親對他唯一的叮嚀「為生命，不為錢」，是他一輩子行醫人生路，他開設「李大安診所」，病人有需求，任何時間都可以來看病；若是病人行動不便，他就親自前去往診；弟弟李晉三（黃玉榮飾演）進入大醫院希望成為醫界權威，卻在體系內受挫，決心蓋一棟自己的醫院，而後與大哥森佳成立「晉安醫院」，森佳卻因不適應大醫院制度，決定退出醫院，使得兄弟產生鴻溝，晉三苦撐十多年後，最終也將醫院轉讓他人，並重新思考當醫生的初衷，兄弟倆一開始行醫理念不同，但終究走再一起，偏鄉出訪病患居家關懷。

《生命桃花源》8/16起，每晚8點大愛電視、9點中天娛樂台CH39頻道播出。

(時報周刊)