中信兄弟棒次再動 張志豪從2棒調到9棒

中信兄弟棒次再做微調，張志豪改打第9棒。(中央社資料照)

中信兄弟近期陷入大低潮，上周5戰盡墨，除了投手群不穩，向來傲人的攻擊火力也消失，輸球的5戰中有2場只得1分，今(15日)他們移師到桃園球場與Lamigo桃猿交手，棒次上做出調動，其中令人注意的，是原本一向是前段棒次人選的張志豪，回到下半季剛傷癒復出時的第9棒。

兄弟整體攻擊面下滑，上半季團隊打擊率3成07，在全聯盟居首，但下半季2成66卻是四隊最差。前幾場棒次不斷變動的兄弟，今天變動最大是把上一場2棒的張志豪，調到第9棒，他前役4打數0安打，苦吞3K。總教練史耐德解釋，這樣的調度是期望幫助球員卸除把壓力，好好去享受比賽的樂趣。

兄弟棒次調動，近期頻率相當高；以張志豪來說，他7月12日復出首戰就打9棒，隨後打過7棒、6棒、甚至4棒，時隔1個月又回9棒。史總表示，教練團每天都開會討論，找尋讓球員最適當發揮的空間，「低潮時每個人都想挺身而出，有時會做太多嘗試，只要每個人能發揮個人特色，球隊可以更好。」

(中時電子報)