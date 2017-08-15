全台大停電 新北應變中心開設
桃園大潭電廠6部發電機組下午跳電，造成全台大停電，新北市災害應變中心今（15日）下午近6時緊急開設，市長朱立倫到中心關心停電狀況，消防局統計，至下午6時20分共計接獲78件電梯受困案，未造成人員傷亡，目前22件狀況已解除。
新北市16家急救責任醫院，目前4家有停電狀況，汐止國泰曾停電，目前已復電；台大金山醫院停電，發電機運作中；瑞芳礦工醫院停電，發電機運作中；亞東醫院停電，發電機運作中。另外，三重、三峽、淡水、瑞芳、深坑、坪林、平溪、雙溪、蘆洲9所衛生所跳電。
因台電無預警停電，影響市內路口交通號誌無法運作，各區已由警察局派員至重要路口疏導指揮，請駕駛及行人依現場指揮人員指示通行，若無指揮人員時，請務必減速及禮讓通過。
目前除貢寮區外，全市各區4000座號誌路口約有35％受影響，台電陸續恢復供電後，將立即恢復號誌正常運作，另外，目前板橋縣民大道及三鶯交流道附近有明顯因號誌停電造成交通壅塞情形，請民眾多加留意。
(中時)
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