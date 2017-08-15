世大運場館火警？組委會：是大停電柴油備援啟動

世大運田徑場黑煙驚人，原來是大停電備援柴電機自動啟動所致。（讀者提供）

世大運田徑場D區主入口樓梯處，15日下午有陣陣黑煙傳出，周圍居民驚傳火警，向119報案，經查證，因為全台大停電，場館自動柴油備援電力系統啟動，燃燒柴油所致，組委會表示，並無火警，請民眾不必驚慌。

(中時)