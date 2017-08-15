李晶玉聞全台跳電超震驚：電網這麼脆弱...
台電今（15日）無預警跳電，目前已查出原因為大潭電廠6部機組全部跳電，供電容量減少約400萬瓩，各地災情頻傳。《政經限時批》主持人兼前主播李晶玉就在臉書震驚寫下：「誰該負責 鎖緊螺絲？」
全台大跳電，李晶玉在臉書寫下：「電網這麼脆弱，博愛特區也停電⋯全台灣西部17個縣市停電，令人震驚！誰該負責 鎖緊螺絲？」網友也留言回應「應該有人要下台吧」、「不會有人負責～報告完畢」、「現在是用愛發電的好時機」。
對於全台停電，經濟部長李世光稍早也召開記者會致歉，宣布晚間6點輪流限電，並從8點陸續恢復供電，中油方面也道歉，稱會負起完全責任。
(中時電子報)
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