全台大停電 經濟部長李世光：6點開始實施3輪限電

經濟部與中油、台電今日晚間共同召開記者會，解釋全台大停電的後續處理。(取自中天新聞)

今日全台大停電，經濟部長李世光與台電、中油在晚間18時40分召開記者會，李世光表示台電因供電減少420萬千瓦，使得自動啟動低頻電力安全防護措施，造成全台多處停電，台電已在緊急處理，大潭預計晚上7點多開始並聯，各地也會陸續恢復。

李世光並表示將啟動限電，自晚上六點開始實施三輪，每輪一小時。

中油董事長陳金德則表示，大潭電廠1~6機組跳俥，導致大量斷電，中油公司要負保險責任，詳細原因會進一步調查。

台電董事長朱文成則表示，因為限電關係，若停電1小時後，會進行復電。他提到，目前大潭電廠可能恢復的時間是三小時，從六點開始，因為有些用戶第一時間就停電，所以會優先復電，18點以後分成三批，輪流分攤這個部分。限電區域各地都有。

朱文成也補充，在台電人員的努力下，大潭一號機已經在18:49恢復並聯。

(中時電子報)