全台大停電 西門町鬧區受影響

受大潭電廠跳電影響，台北西門町鬧區也停電，不少店家生意受到影響。（張鍇乙攝）

西門町的電影院也受到停電影響，暫時無法營業。（張鎧乙攝）

台北西門町鬧區也停電，不少店家生意受到影響。（張鍇乙攝）

今天下午全台各地傳出停電事件，桃園大潭電廠6部機組跳脫，因供電容量減少約400萬瓩之後，台中火力發電廠在5點5分也傳出跳機。台北西門町鬧區也因此停電，不少店家生意受到影響。

(中時)