北韓情勢 陸外交部：處於做出決斷重回和談的轉折點

中國大陸外交部新聞發言人華春瑩15日在例行記者會上表示，當前朝鮮半島局勢處於做出決斷重回和談的轉折點，中方呼籲朝方對通過外交手段解決朝鮮半島問題作出呼應。

華春瑩表示，中方注意到美國務卿提勒森和國防部長馬提斯有關致力於通過外交手段解決朝鮮半島核問題的積極表態。中方希望美方把有關表態落實到具體對朝政策中去。同時，中方也呼籲朝方對此作出相應的呼應。

華春瑩表示，中方注意到文在寅總統15日表示，韓國政府將全力以各種方式阻止戰爭。根據媒體報導，14日，文在寅總統也表示，朝鮮半島絕不能再生戰，半島核問題必須和平解決。

發言人強調，當前朝鮮半島局勢高度複雜敏感，正在迫近危機的臨界點，同時也是做出決斷重回和談的轉折點。中方一貫主張以和平方式妥善解決半島核問題。維護半島的和平穩定符合有關各方的共同利益，也值得各方為此作出共同的努力。

她指出，中方認為在當前形勢下，有關各方都應該保持克制，果斷決策，做出對本國人民和地區和平穩定負責任的正確決斷，採取有助於緩解緊張局勢、和平解決半島核問題的正確行動。

華春瑩補充道，半島南北雙方通過對話改善彼此關係、推動和解合作符合雙方根本利益。中方希望朝韓雙方都能朝著這個方向作出積極共同努力，為打破目前的僵局、重啟對話協商創造條件。

(旺報)