推動司改 司法院、法務部明年將各增百人員額預算
總統蔡英文為了推動司改，已指示行政院在明年度讓法務部、司法院增加預算員額各100人，行政院院會己通過，送立法院審議。法務部長邱太三指示政務次長陳明堂偕同司法院祕書長呂太郎，今早聯袂拜會考選部長蔡宗珍，蔡宗珍承諾全力配合，在法令允許的範圍內增列與增額錄取所需司法基層人力，讓人力能及時到位。
法務部表示，日前多名司改委員在司法改革國是會議期間，均點出「法院與檢察署已成為血汗工廠」問題，並提出建言，蔡總統對此極為重視。此外，蔡總統在總結回應時也特別指出，司改真正的關鍵在於後續的行動，相關部會應該堅定改革方向、加大改革的力道和速度。為能積極推動各項司改方案，並紓解基層工作負擔，並指示行政院長林全，明年度核給本部及司法院預算員額各100人，相關人力及預算之規劃，立即提交本週之行政院院會通過，送立法院審議。
法務部預計將自2018年起陸續推動擴大團隊辦案模式、持續精進追錢業務與毒品查緝工作、實踐修復式正義、強化犯罪研究與預防等改革方案，部長邱太三徵詢相關單位意見後，已決定將獲增員額優先配置予檢察輔助人力（書記官、法警、錄事、觀護人）及本部司法官學院犯罪防治研究中心聘用人員。另司法改革中有關矯正機關戒護改進方案，行政院人事行政總處亦已核撥相當戒護人力予法務部，以利矯正改革之推動。
至於檢察官人力調整，因受限於司法官考試錄取後，尚須接受為期2年之司法官養成教育訓練，無法於明年立即到位，且須配合國民法官制度之立法進度，已列為整體人力增補之規劃，短期內將可付諸實施。規劃由律師界遴選律師轉任檢察官，近日即可公告，再配合日後檢察官、檢察事務官人力增額規劃。
(中時)
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