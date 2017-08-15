黑漆漆！新北15消防分隊也停電

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桃園大潭電廠6部發電機組今（15日）下午跳電，造成全台大停電，造成新北市消防局15個分隊停電，至下午6時38分止，受理15件冒煙火警、電梯受困85件，其中32件已排除，所幸未造成人員傷亡。

消防局表示，板橋、莒光、裕民、重陽、成功、竹圍、蘆洲、淡水、滬尾、光興、頂埔、萬里、平溪、坪林、深坑分隊共計15分隊，因停電受到影響，案件皆改以電話確認派遣。

(中時)