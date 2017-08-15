綁架「要命小方」之子 抓狂豹子旗下組織遭警破
今年初犯下角頭方敏懿之子綁架案落網的25歲綽號「豹子」涂姓男子，台中市警方日前再破獲他旗下詐欺集團發現，涂嫌對手下相當嚴苛，不滿手下績效差竟亮槍恐嚇要其付食宿費4萬多元，小弟為償還淪為外勤車手被警方逮捕，警方日前借提涂嫌訊問，共逮捕11名共犯，訊後將全案依槍砲、組織犯罪移送偵辦。
「抓狂豹子」辦案員警指出，涂嫌是年輕一代黑道角頭因個性衝動，前年9月與太平區某宮廟分配詐騙贓款「讓神明主持公道」卻遭痛毆，次日率眾分乘11部車突襲「展現火力」開槍示威。闖出「新生代角頭大哥」名號，背負16條通緝罪名且大多是詐欺，擁槍自重，曾2度衝撞員警逃逸紀錄，目前羈押於台中看守所。
「終於解脫！」警方查出去年底涂嫌手下綽號「小雨」在機房工作績效墊底，涂竟亮槍恐嚇索討食宿費用，並嗆「賺得比便當錢少」、拿不出錢「見1次讓你死1次」，「小雨」乾脆改當車手償還，首日外出提款，卻被警方逮捕，開心哭喊得救。
台中市警局刑警大隊今年6月追捕涂嫌，其詐欺集團已有4名成員一共5人先落網，這2個月陸續逮捕涂另6名小弟，累計有11人遭捕，警方依其涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇、妨害自由、傷害等罪嫌移送法辦。
(中時)
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