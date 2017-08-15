全台大停電 台東多處緊急輪流限電
「怎麼停電了？」受到全台大停電的影響，台東市區今天傍晚6時起部分地區也無預警停電，台電台東營運處表示，台東區被通知緊急分區輪流停電，第一輪將停50分鐘，總共有3輪的停電，50分鐘後恢復供電。
台東今天傍晚包括關山、成功鎮部份區域突然停電，不過很快就恢復供電，不過晚間6時起，停電範圍擴大，包括台東市區多個區域包括台東基督教醫院在內，都有停電的情況，便利商店店員只能以手動開發票給顧客。
台東基督教醫院強調，停電後立即啟動發電系統，院內病患、維生系統皆未受影響。
台電指出，第二輪停電從6時50分開始，範圍包括台東監理站、中興路三段等。
(中時)
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