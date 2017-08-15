台中火力五號機也跳機 全台分區輪流停電 688萬戶受影響

今天下午全台各地傳出停電事件，桃園大潭電廠6部機組跳脫，因供電容量減少約400萬瓩之後，台中火力發電廠在5點5分也傳出跳機，主因汽鼓水位控制不良跳機，第一波緊急分區輪流停電後，18時後繼續緊急分三區輪停，主要輪A、B組停電，每輪約1時、300萬瓧。大潭電廠機組預計19時陸續併聯。

(中時)