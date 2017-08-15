長期打電腦 肌筋膜症候群上身

物理治療師胡遠騏提供3招打擊肩頸痠痛的拉筋伸展運動，第1招「 擴胸伸展運動」。（呂素麗翻攝）

物理治療師胡遠騏（後）提供3招打擊肩頸痠痛的拉筋伸展運動，第2招「頸部伸展運動」。（呂素麗翻攝）

2017.08.15 高雄市 ▲物理治療師胡遠騏（ 左）提供3招打擊肩頸痠痛的拉筋伸展運動，第3招「肩部伸展運動」。（呂素麗翻攝）

高雄市1名50歲王姓爸爸長期坐電腦桌前輸入資料，肩頸痠痛多年，以貼藥布、擦藥膏止痛，近日卻病情加劇，出現痠痛、偏頭痛、失眠等症狀，就醫診斷發現是「肌筋膜症候群」；經物理治療師復健加上3招伸展運動，肩頸痠痛明顯改善。

收治此個案的「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師胡遠騏指出，「肌筋膜症候群」是現代人的通病，常使用電腦及手機愛用者，均為好發族群，人體長期處於壓力大、緊張狀態，同一姿勢維持太久，容易造成肌肉緊繃，影響血液循環，無法將體內廢物及乳酸代謝，堆積在體內即會引起痠痛。

他表示，有些人還會出現局部壓痛點，肩膀痠痛更會反覆發作，常被忽略成老毛病。

胡遠騏提醒，「肌筋膜症候群」嚴重者會導致穿衣服、洗澡、洗頭等都會疼痛，甚至會引起偏頭痛，影響睡眠。

這位王爸爸在經過熱敷、電療及超音波等物理治療後，肩頸痠痛的毛病有明顯改善。

胡遠騏提供3招拉筋伸展運動，可以在家裡自行復健，每次停留10至15秒、每次10回合、早晚各1次；第1招「擴胸伸展運動」：以90度轉角的牆壁，雙手平舉90度，手臂靠牆，腰挺直，上半身往前靠牆，肩頸感覺有些微痠痛。

第2招「頸部伸展運動」：採坐姿，腰挺直，頭部轉右側，右手輕壓頭左側，眼睛往右下方方向看，左右兩邊互換。

第3招「肩部伸展運動」：採站姿，雙手往後10指交扣，肩膀往後縮，手肘打直，用力往後拉。

(中時)