台電：電費單代號A、B組用戶 晚間6時起輪流限電

全台大停電，17縣市受到影響，由於瞬間短缺400萬瓩供電，從今晚6點起台電實施分區緊急限電，電費帳單代號A和B組將輪流限電，總共有668萬戶受到影響。

台電董事長朱文成表示，瞬間短缺400萬瓩，將分成3組停電，每組會停電1小時。台電電費帳單代號A和B組用戶將輪流限電，遍及全台，總共有668萬戶受到影響。

台電表示，第一輪影響237萬戶，第二輪影響195萬戶，第三輪則會有236萬戶受影響。

(工商)