台電上午保證不轉紅燈 網酸：沒轉紅 直接跳電

大潭電廠跳脫，造成全台大跳電。（本報資料照片）

台電桃園大潭電廠6部機組在今下午4時51分跳脫，造成全台大停電！尷尬的是，台電上午才保證本周不會轉紅燈，下午就大跳電，部分網友酸說「真的沒轉紅燈，直接跳了」、「跳電家園，蔡英文做到了」。

台電上午表示，只要氣溫不再創新高，預估本周備轉容量可以維持在100萬瓩以上，可望保持橘燈，不會轉為限電警戒「紅燈」。

結果當天下午4時51分，台電大潭電廠6部機組跳脫，造成全台大跳電、停電，多地陷入黑暗，重要路段號誌紊亂、交通堵塞，還有多人受困電梯。

網友酸言說：「當然不會亮紅燈，因為沒電了！」、「跳電家園，蔡英文做到了」、「都停電了，備什麼備」、「不是說好，用愛發電嗎？」

(中時電子報)