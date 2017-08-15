全台大停電！民眾黑暗中用餐

台中草悟道排隊名店「MAMAK檔」也受到全台大停電波及，民眾用餐到一半突然沒電，只得摸黑享受美食。（林欣儀攝）

台中市各區陷入輪流停電，位於北區的餐廳「麻辣人家」，顧客拿手電筒在黑暗中照明、用餐，還出現大爆滿情況，老闆忍不住直呼「真捧場，該發貴賓卡」。（林欣儀攝）

全台大停電，台中市也受到波及，包括霧峰、大里及大雅、豐原等各區都有大面積或部分停電狀況，草悟道知名餐廳MAMAK檔也有民眾用餐到一半，突然遇到停電，而北區中友百貨則出現部分停電狀況，業者急忙疏散民眾。

台中市停電最早的區域是在大里、霧峰區，許多民眾紛紛抱怨，於預警停電打亂生活，更慘的是，喪家看到停電，很憂心冰櫃失去電力，紛紛致電民代服務處不斷詢問，怕的就是電力再不來，過世親友的大體可能受影響。

市議員蘇柏興氣憤表示，小英政府當初承諾的不會限電措施，現在證明根本是大跳票，完全沒有配套措施，憑什麼說非核家園？連大里工業區的工廠都因無預警跳電，導致熱處理爐內及電鍍糟內全泡湯，損失慘重，民眾應該向團結起來向政府要求國賠。

中友百貨受大停電影響，傍晚B、C棟整個陷入黑暗，業者緊急派出電梯小姐，站在黑暗中將民眾都引導至沒有停電的A棟，並隨客人選擇搭電梯離去或繼續逛街。

位於西屯區的新光三越只有短暫跳電，民眾逛街購物皆未受影響，反倒是緊鄰新光的大遠百就沒那麼好運了，從6時許開始大停電，時間超過半個多小時，業者說，大遠百內部有發電機設備，電梯、手扶梯及照明皆未受影響，也無民眾受困，但避免電力不足，已引導民眾多使用手扶梯。

至於知名草悟道餐廳街也受到大停電波及，有民眾到排隊名店「MAMAK檔」用餐，享受美食到一半時突然遇到停電，只能在黑暗中繼續品嘗食物。但鄰近的台中亞緻飯店、廣三SOGO百貨皆表示電力未受影響。

而位於台中市南區的大魯閣新時代廣場，以及今年三月才開幕的秀泰影城，皆受停電影響，整個陷入漆黑一片。

(中時)