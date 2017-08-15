青少棒代表隊　LLB暫獲2勝

中華青少棒代表隊桃園市新明國中參加2017世界少棒聯盟青少棒錦標賽延續前場氣勢，再奪一勝，力退捷克隊。（甘嘉雯翻攝）

新明國中棒球隊於目前在美國參加LLB（Little League Baseball）世界青少棒錦標賽，第二場出戰歐洲代表捷克隊，中華隊投手表現優異，由陳冠宇出戰先發3局投出1次三振，接力投手陳志杰中繼2局投出4次三振，救援投手趙駿豪1局投出1三振，聯手以零失分力退捷克隊。

選手李灝宇延續前場比賽火熱手感，連續2場打出全壘打，4次打擊2次安打，包含4分打點，曾子祐4次打擊2支安打，張翔4次打擊3支安打，中華隊一共發動8次盜壘，使捷克隊措手不及，再次提前6局以15比0大勝，取得賽事2連勝，再下一城。

教育局表示，今年賽事計有11隊伍參賽，分為國際組與美國組，國際組共6隊，包括亞太區代表台灣，澳洲、加拿大、波多黎各、捷克與拉丁美洲代表委內瑞拉。美國5隊分別是美東、美西、美中、美國東南與美國西南。

我國已連續7年取得LLB青少棒亞太區代表權，去年也是由新明國中代表台灣出賽，目前台灣拿下5次世界冠軍，並已完成連續4年奪冠，今年新明國中也將憑著連勝的氣勢尋求連霸，第3戰訂於台灣時間17日上午5時出賽，教育局希望大家能為小將比賽加油。

(中時)