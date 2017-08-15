高市百貨、公家機關大停電 鄉民一片哀嚎

大魯格草衙道也一片漆黑。（翻攝PTT高雄版）

高市圖總館大停電。（翻攝PTT高雄版）

高雄市區大停電，包括高雄大遠百、大魯閣草衙道皆停電，民眾摸黑逛街，而市府四維行政中心、市圖總館也一片漆黑，PTT高雄版鄉民紛紛蓋起「災情樓」，市區不少主要幹道無紅綠燈，交通一度大打結，目前未傳出有人傷亡。

高市各工業區幾乎正常供電，僅前鎮臨廣園區、鳳山工業區、永安工業區等發生跳電約20分鐘不等，目前未傳有廠商受損，詳細狀況仍有待統計。

此外，台電鳳山區處被通知晚上6點50分緊急分區輪流停電，範圍約是鳳山，鳥松，小港，前鎮，大寮，苓雅，三民，旗山，美濃，內門，杉林，田寮等12區，停電戶約11萬4千戶。

高市消防局於下午4點55分起，陸續接獲電梯受困案件，截至晚上18點55分為止，共接獲48件電梯受困案件，皆已派遣分隊前往救援，其中23案件已處理完畢。

(中時)