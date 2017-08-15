嘉市啟動分區輪流停電 民眾爬13樓回家

嘉義市分區停電，多座電梯大樓一片漆黑。（讀者提供）

全台分區大停電，嘉義市部分區域雖已復電，但台電嘉義區自晚間6點起採「緊急分區輪流停電」，6點到6點50停A組（電費單上的分組），預計影響戶數8萬1500戶，之後輪到B組停電，預計停到7點40分，但目前無法估計影響戶數。

停電也造成嘉市傳出多起電梯受困案，所幸停電時間短，全都安全脫困，另大型賣場、電影院也因停電，民眾被迫摸黑疏散或原地等待復電，有家住經國新城民眾先是受困電梯，幸運脫困後，還得爬13樓才能回家，直呼又累又慘。

(中時)