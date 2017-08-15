《紅衣小女孩》續集發威 導演：醞釀第3集
電影《紅衣小女孩2》將於8月25日鬼門開當天上映，15號舉辦媒體試映會，揭開恐怖小女孩身世。導演程偉豪及主要演員高慧君、龍劭華、吳念軒也出席映後座談。高慧君表示今天是第一次看到完整版，「看電影的時候我不太舒服，因為台灣有些地方『靈動力』很強，廢棄醫院那幾場戲就很不舒服、頭很暈」。
《紅衣2》主要場景在台中荒廢的卡多里樂園、山上廢棄醫院及符咒屋，高慧君說在拍戲前已經做好預備，「信四面佛的乾弟有幫我求過平安符」，她本身來自古老巫系家族，拍戲期間，曾受過巫師訓練的日本姑姑也特地打電話交代，一定要喝到老家後院的泉水才會平安，「可能我有這樣的巫身，『祂們』會需要我幫忙，但是我沒有上過課不會處理。」
她和楊丞琳、許瑋甯都在《紅衣2》中飾演媽媽的角色，3人戲中關係互相牽扯，但高慧君透露：「在片場會覺得這3個女主角一定不合，都不講話，因為到片場都要立刻進入情緒，彼此不會多交流」，笑說殺青酒後才看見大家的真面目。
導演程偉豪也私下透露，如果這集票房不錯，將醞釀拍第3集，其實劇情也早有計畫，看完續集的觀眾將會發現片尾的鋪梗，笑說搞不好會創造出「紅衣宇宙」觀，繼續探討台灣的「魔神仔」都市傳說。在續集演出廟方師父的龍劭華，也喊出要預約角色，假如要拍下去，求導演一定要再給他參與。
(時報周刊)
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