李世光率中油、台電老董致歉 強調該負的政治責任不會閃躲

全台大停電，經濟部長李世光率中油董事長陳金德、台電董事長朱文成等主管向全民致歉。外界關心李世光是否因此下台，李世光說，對該負的政治責任不會閃躲，並會向政院提出應負之政治責任，但當務之急是先處理好，盡早復電。

李世光強調，台電已成立緊急應變中心，處理相關事宜，但非核家園政策不受影響。

對於傳聞因大潭隔離站更換電源供應器，中油人員誤動作致MOV關斷閥啟動，天然氣供應中斷，陳金德也指出，會負起完全責任，並調查相關人員應負責任，不會逃避。

(中時)