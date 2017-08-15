傍晚屏東短暫停電 民眾自嘲：吃燭光晚餐

屏東市大型購物中心受到停電影響，民眾只能摸黑逛街。（林和生攝）

屏東市今晚短暫停電，有民眾點了一碗麵，老闆拿來蠟燭照明，他苦笑著說，就當是燭光晚餐。(林和生翻攝)

15日下午傳出大潭電廠機組全數跳脫，使得供電容量減少約438.4萬瓩，導致全台大停電，屏東、台東均難倖免，屏東包括屏東市等零星鄉鎮停電，所幸都能即時來電，沒有造成重大傷害。

「到底發生什麼事？」昨日下午6時許屏東市區2家大型百貨及購物中心突然一片漆黑，許多準備用餐民眾才剛被帶位坐下、燈就熄滅，還以為店家有安排「特別節目」，卻被告知是停電導致，隨即拍拍屁股離開，業者無奈大嘆，損失該找誰來賠。

屏東市則有3起電梯受困通報，所幸都無人員傷亡，至於屏南工業區則在昨午4點52分跳電，至少4家廠商受到影響，直至5點14分才全面恢復供電，廠方仍在清查是否有產能受損情況。

(中時)