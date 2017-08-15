全台大跳電中市多區停電 電梯傳受困
台灣各地今天下午5時許都陸續傳出跳電災情，連立委盧秀燕的服務處在晚間6時許跳電，當時辦公室漆黑一片，服務處秘書張又仁說，跳電時大家驚呼「怎突然沒電了」，當時服務處還有多位民眾正詢問事宜，服務處人員也正在辦公聯繫事務，抱怨實在很不方便。
另有小型加工廠商生產線因為突然停電不能正常運轉急得跳腳，並向台電反應停電，撥了半小時電話無人接，氣得大罵，損失不少，誰來賠償。
台中市消防局18點41分更新資料，豐原、大雅、潭子、太平、大里、北屯、中區、西屯、北區多處停電，接獲北屯及北區有停電電梯受困，西屯亦有部分停電，電梯受困共43件電梯受困。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。