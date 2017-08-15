全台大跳電中市多區停電 電梯傳受困

立委盧秀燕的服務處停電，當時辦公室漆黑一片。（張妍溱翻攝）

台灣各地今天下午5時許都陸續傳出跳電災情，連立委盧秀燕的服務處在晚間6時許跳電，當時辦公室漆黑一片，服務處秘書張又仁說，跳電時大家驚呼「怎突然沒電了」，當時服務處還有多位民眾正詢問事宜，服務處人員也正在辦公聯繫事務，抱怨實在很不方便。

另有小型加工廠商生產線因為突然停電不能正常運轉急得跳腳，並向台電反應停電，撥了半小時電話無人接，氣得大罵，損失不少，誰來賠償。

台中市消防局18點41分更新資料，豐原、大雅、潭子、太平、大里、北屯、中區、西屯、北區多處停電，接獲北屯及北區有停電電梯受困，西屯亦有部分停電，電梯受困共43件電梯受困。

(中時)