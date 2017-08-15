全台大停電 台中市災害應變中心二級開設

15日下午全台各地陸續傳出停電，台電實施緊急分區限電，台中市目前初估約有16萬戶受影響，台中市長林佳龍指示市府立即成立應變小組，由各局處、區公所掌握社福、醫療機構用電情形及是否有民眾受困電梯，並同步密切關注1999市民專線及119消防報案系統，以利及時提出應變措施。

台中市政府指出，目前市府災害應變中心已進行二級開設，消防局並動員戒備待命。市府交通局、警察局也立即啟動應變機制，確認道路交通號誌運作情形，協助道路交通指揮引導，以紓解下班車潮，降低因停電所導致的交通衝擊。

市府社會局則已通知各單位，依停電緊急應變措施辦理，如居家維生系統、機構不斷電系統啟用及責任醫院聯絡，須保持聯繫暢通。另通知身障及老人照護機構啟動不斷電及照明系統，並發簡訊給維生用電服務使用者家庭，遇緊急情形則聯繫後送醫院。

消防局也提醒，建議盡量避免使用電梯，若發生受困情形，可緊急通報119。

(中時)