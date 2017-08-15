豐原太平洋百貨短暫停電 顧客照逛

豐原太平洋百貨停電15分鐘左右，賣場約還有10％照明，用以做顧客行走使用。（陳淑娥翻攝）

全台傍晚5時許無預警大停電，豐原太平洋百貨也遭殃，所幸賣場有不斷電系統，維持電梯運作及樓梯間照明，店內約有10%的照明，用以做顧客行走使用，手扶梯則是考量安全而停止運作，多數客人仍在店內悠哉購物，未聽聞顧客抱怨聲，電力大約20分後恢復。

神岡區豐洲科技園區則是停電半小時，幸未傳出重大損失；潭子加工出口區未傳出停電消息。

(中時)