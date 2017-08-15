世大運》主新聞中心揭幕 瓜地馬拉記者喊讚
開幕倒數計時的台北世大運19日正式登場，主新聞中心(MPC)15日率先揭幕，自16日起至9月1日24小時營運，瓜地馬拉23歲記者梁英(Javier Leon)對媒體中心和台北便捷交通喊讚。
位於松菸2、3號倉庫的台北世大運主新聞中心，最多可同時容納400位記者，並配備40台電視即時轉播世大運各場館賽事。除了主新聞發布室，另設置休息區和祈禱室，供各國媒體使用。
瓜地馬拉23歲記者澤維爾，6個月前來台就讀台師大攻讀中文系，本次台北世大運他與另兩位來自哥斯大黎加、宏都拉斯的記者，將負責中南美洲共計30位世大運選手報導。
「新聞中心大且科技化，非常棒。」澤維爾不僅對MPC豎起大拇指，台北便捷交通也讓他直喊讚，「坐捷運就可以到場館，U Bike也很方便，我非常喜歡台灣。」
(中時電子報)
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