全台大跳電 彰化全縣39萬戶先後受影響

彰化市傍晚起無預警停電，加上緊急限電，馬路上號誌燈沒電通通停擺，下班人潮車潮塞成一團。(翻攝臉書)

彰化縣花壇鄉在台電彰化區處第二波B組緊急停電名單中，入夜後警方在中山路上協助疏導人車通行。(翻攝臉書)

彰化縣鹿港鎮、埔心鄉、永靖鄉、溪湖鎮等許多鄉鎮，今天傍晚接近5點時，都出現部分地區無預警突然停電，停電區域電力中斷約27分鐘後，大部分於6時18分恢復供電，但不久後部分地區又在六點半左右開始大停電，台電彰化區處指第二波停電，是自六點起實施全縣91條饋線緊急分區輪流停電。

台電彰化區處副處長黃甘杏指出，全省供電系統出現異狀，彰化共有6個變電所、7個主變壓器在4點51分停電，共有10萬8000多戶民眾受影響，台電已於5點18分全部恢復供電。

黃甘杏說，第二波停電主因是大潭電廠未完全恢復電力供應，緊急實施A組緊停電，預計自晚間6時到6時50分再恢復供電，彰化縣包括彰濱工業區所在的鹿港、線西，及全興工業區所在的伸港等三鄉鎮，與彰化市、花壇鄉等共計18萬9千多戶，進行每50分鐘輪流供電。

B組緊急停電自6時50分至7時40分，影響彰化市、花壇鄉、埔鹽鄉、福興鄉、大村鄉等鄉鎮，共計9萬3千多戶。

(中時)