台南23區先後停電 百貨公司伸手不見五指
全台大停電！台南市總計有23區先後出現停電，約34萬戶民眾受影響，市區新光三越新天地傍晚6時30分左右，一度因停電，伸手不見五指，不少正在逛百貨公司的民眾都嚇一大跳，新光影城也受到停電影響，晚間部分電影場次暫停，並提供民眾退票。
新光三越台南新天地指出，由於百貨公司本身備有自動發電系統，3分鐘內就有部分樓層陸續恢復供電，且也無人受困。不過，消費者一時間困在烏漆抹黑的百貨公司，還是不少人直呼嚇一大跳，紛紛拿出手機照亮四周，也有人認為簡直比拍恐怖片還可怕。
台南市政府也因應這場全台大停電意外，宣布晚上7時30分成立災害應變中心2級開設，由市長賴清德親自坐鎮。
(中時)
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