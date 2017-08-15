全台大跳電 炎亞綸這樣示範「用愛發電」

炎亞綸示範用愛發電。(取自炎亞綸臉書)

全台各地今（15日）陸續傳出停電消息，不少網友第一時間在PTT留言「現在用愛發電來的及嗎？」諷刺民進黨過去主張「非核家園」，推出的用愛發電口號。連男星炎亞綸剛剛也在臉書寫下「用愛發電？」後頭不忘附上6個笑哭的表情符號，令人會心一笑。

全台大停電後，炎亞綸也在臉書PO出可愛的貓耳萌照，搞笑寫下：「用愛發電？」瞬間吸引超過3千網友按讚，紛紛留言「噗，真會用愛發電」、「敢問是十萬伏特嗎！？」、「亞綸不要這樣」。

(中時電子報)