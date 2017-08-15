親子共嘗海食幸福味 新北「慢魚教育」初體驗
新北市今（15）日在野柳國小首次推出「慢魚教育」，讓親子共同製作品嘗海食的好味道，攜手走讀海洋教育，體驗漁民捕魚、採買和辨識新鮮魚貨、烹煮當季海鮮食材、製作討海飯和認識潮間帶生態等，讓今年新北的暑假增添親子幸福的海食滋味。
新北市擁有全國最長的海岸線和地質景觀，不論海洋教育或海食教育都具指標性的學習領航意義。野柳擁有豐富的海洋資源和特色，從學校的海食教育結合產地的漁業資源和周邊的海洋生態環境，讓親子一起來體驗學習慢魚運動，慢慢吃魚、好好吃魚，使海洋資源得以永續經營。
活動第一天讓親子團體從港邊卸貨的漁船上採買當季海鮮食材，近距離認識在地當季的海食，瞭解適當漁產捕食的永續生態原則。午餐由親子共同烹煮討海麵，品嘗最原味的海洋鮮味。傍晚到最美麗的維納斯海岸，進行潮間帶生態探索活動，挖掘大海的奧秘。
第二天，認識傳統捕魚器具及漁船基本設備，並運用海洋素材製作DIY作品，收藏滿滿的海洋回憶。
教育局長林奕華表示，海洋是孕育生命的重要起源，而海洋資源也與人類生活息息相關。這次活動特別安排讓孩子和爸爸媽媽一起逛魚市場和從漁港漁船採買新鮮魚貨。
亦從過程中知道漁民捕魚的風險和辛苦，能辨識各種不同的魚貨，懂得適當的吃在地和吃當季食材，並能學習感恩大海的恩賜，珍惜得來不易的海洋資源。
(中時)
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