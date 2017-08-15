豐榮國小「夏日樂學」課程讚 教育部長也來上課
崙背鄉豐榮國小去年「夏日樂學」課程模組榮獲全國第1名，今年以「i在豐榮，食在幸福」為特色課程，15日教育部長潘文忠到校「上課」，向孩子們學習如何培育蟋蟀、魚菜共生、親子共食，感受偏鄉學校親近大自然的生命力。
教育部在2015年推出「夏日樂學」計畫，其中針對偏鄉學校，請校方於暑期規畫學習活動，避免弱勢學生在暑假因無法接受學校的教育資源，開學後出現學習落差。豐榮國小去年「夏日樂學」表現優異，今年吸引教育部長潘文忠到校一探究竟。
潘文忠今天下午2點抵達豐榮國小，與會來賓包括副縣長丁彥哲、縣教育處長梁恩嘉、縣議員廖錦珠等人，校方以戰鼓隊相迎，隨後潘文忠一行人便開始「上課」，陸續由小朋友解說魚菜共生、廚藝小廚神、工藝小木匠、農藝養蟋蟀等課程。
潘文忠表示，學校以農藝、工藝、廚藝做為課程的3大主軸，配合親子共學，家長與孩子一起到市場買菜、進行社區走讀紀錄，讓孩子的暑假更加充實有趣，也讓本土語文課程藉由活動融入生活中，為「夏日樂學」做了最好的示範。
丁彥哲說，暑假期間弱勢孩子無法接受學校的教育資源，形成學習空窗期，「夏日樂學」可讓偏鄉學校規畫鄉土語文教學、介紹地方產業特色、安排生活技能養成，若能落實到全縣各國中小，對於弱勢孩子會有很大的幫助。
(中時)
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