時機敏感！ 跳電後火警 通霄1男燒死

中時
中國時報記者/
跳電後傳火警時機敏感1男燒死
消防隊員經過將近一小時的灌救，總算撲滅火勢，在2樓浴室發現一名死者。(江詩筑攝)
跳電後傳火警時機敏感1男燒死
現場濃煙密布，縣消防局增派人力搜救。(江詩筑攝)

通霄鎮通南里南華社區15日下午5時許，適逢全台大跳電後，一戶連棟民宅發生火警，屋主在屋內從事小型鞋業加工，疑因停電後使用蠟燭照明，蠟燭不慎翻倒點燃易燃物，造成火勢蔓延，屋主的44歲兒子因中風行動不便，逃生不及被濃煙嗆死在2樓浴室內，不過起火點仍待火調科進一步釐清。

(中時)

關鍵字：跳電火警燒死
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