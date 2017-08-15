大跳電 經長李世光口頭請辭獲准

李世光親上火線說明。中央社照片

全台今（15）日下午4點51分，大潭電廠人為疏失導致6部發電機組跳電，造成全台大停電！行政院發言人徐國勇晚間表示，經濟部長李世光已透過電話口頭向行政院長林全請辭，林全也已接受，書面辭呈將於明、後天送到行政院。

徐國勇表示，林全院長已經接受經濟部長李世光的口頭請辭，書面請辭明後天就會收到，有關是否到臨時會報告，尊重立法院黨團協商與決定。

至於中油的懲處，徐國勇表示剛剛提到的是政治責任，至於事務官相關的責任一定會追究，等到今天大潭電廠一個機組一個機組啟動，整個事情結束後，接下來有關相關單位事務官的懲處會陸續處理。

台中也有一部發電機受影響。台灣電力南電北送，北電南送。所以因為大潭電廠六部機組跳機，產生電壓問題，在台中一個機組受影響，合計有七部機組受影響。徐國勇重申，以後會追究中油董事長陳金德、台電董事長朱文成的責任等事務官的責任，目前要求事務官將事件調查清楚，該懲處的責任不能夠迴避。

(中時電子報)