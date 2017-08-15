剛受傷下二軍時 兄弟陳江和：沒想過再上一軍
中信兄弟陳江和過去都是陣中主力戰將，但近年兄弟年輕球員陸續竄出，他發揮空間相對被壓縮，今年一度打出不錯的狀況，未料卻5月初卻受傷，隨後就下到二軍，他今(15日)坦言，年輕球員打得好，自己也已經35歲，「當時沒有特別想要上一軍了。」
陳江和今年職棒第10個球季，在中信補進林智勝和蔣智賢等人後，出賽空間受壓縮，多只是替補居多。不過他出賽16場打擊率3成16、上壘率4成09、長打率3成16成績，29次守備0失誤，成績還算不錯，但5月3日對戰猿隊時，接替受傷的林智勝代跑，結果跑回本壘時和捕手衝撞，導致右腳踝扭傷。
「沒特別想上一軍的想法。」陳江和坦言，年輕球員眾多，自己也有年紀了，當時只想盡可能做榜樣給學弟們看，「不過看到二軍學弟他們都很拚，心態上也想有所表現。」如今讓他球隊低迷時回一軍，兄弟總教練史耐德期望有經驗的他，能帶給球隊正面能量，活絡氣氛。
史總表示，春訓時就看過陳江和，很喜歡這名球員，「蠻有領袖風範的。」他賽前練完球，也特別和陳江和耳提面命一番，「我告訴他(陳江和)，球隊幾場下來打得不順，但棒球就是如此，在低迷的時候，期望像他這樣有經驗的球員，能替球隊做出貢獻。」
對史總交付的任務，陳江和自當盡力去做，不過他認為，換一個人的影響有限，「棒球是打團隊的，球隊都會碰到低潮，這是每年都會有的狀況，現在只是過渡期，問題應不大，不能太急。」兄弟下半季投打都陷低潮，至今以7勝16敗墊底，且上周1勝難求，苦吞5連敗。
(中時電子報)
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