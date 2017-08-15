繡品「暫時性加固」技術，搶救早年文物

台南應用科大利用「暫時性加固」技術，搶救繡品文物。（張朝欣翻攝）

雲林北港集雅軒今年與台南應用科技大學合作，進行百年文物「集雅軒繡製綵旗」修復，15日針對尚未列入文化資產的早期繡品，利用「暫時性加固」技術加以保存，搶救這些珍貴的歷史文物。

北港鎮集雅軒北管藝陣保存1面清朝時期繡製彩旗，已有160餘年歷史，由於年久失修多所破損，為重現繡旗原貌，今年3月由台南應用科技大學刺繡中心展開修復，預計花費112萬元，讓繡旗重現風華。

不過其他尚無未列入文化資產的早期繡品，則面臨繡線與配件持續鬆落遺失的困境，為解決這個問題，刺繡中心利用「暫時性加固」技術，在缺乏經費的情況下，最大限度的保留了這些繡品的歷史訊息。

刺繡中心說，繡品文物「暫時性加固」技術，主要是運用網紗來覆蓋繡品文物表面，以防止繡線、金屬蔥線和副料持續磨損脫落。鬆脫的物件被包覆在網紗內，不會再掉落遺失，網紗亦能支撐立體繡的重量。

集雅軒總幹事吳登興指出，北港百年藝陣集雅軒，蒐藏大批早期北管陣頭的繡品文物，卻沒有充裕經費來修復保存，因此許多早期繡品文物皆已嚴重破損脫落，急需進行「暫時性加固」處理。

(中時)