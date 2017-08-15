貧童苦練成國腳 力拚世大運首勝

世大運男足選手江信隆加強備戰，希望能為台灣拿下首場勝利。（展望會提供）

江信隆擁有原住民優異的體能與爆發力。（展望會提供）

幼時家境貧寒的江信隆(中)與父母在花蓮家前合影。（展望會提供）

台北世大運倒數計時，來自花蓮縣萬榮鄉馬遠部落的足球小將江信隆，家中有七個孩子的他，獲得台灣世界展望會資助，從國小一路朝著足球夢想前進，今年更獲選為世大運中華男足代表隊，江信隆加緊最後備戰，希望能夠力拼進球，為台灣拿下主場首勝。

今年20歲的江信隆和多數偏鄉部落小朋友一樣，家中經濟條件不佳，江信隆從小便和六位哥哥姊姊住在簡陋的木板房舍裡，小學五年級時在林務局林班工作的爸爸，有次差點被鋒利刀刃割斷左小腿骨，被迫住院休養，一至二年的時間無法工作，造成家中經濟完全斷炊。

8歲開始接觸足球的江信隆，發揮布農族優異的體能與天賦，本來憂心父親受傷後無法繼續踢熱愛的足球，幸賴世界展望會社工師熱心替他申請助學金補助以及國內兒童資助計畫，讓江信隆一路從花蓮足球名校美崙國中、花蓮高農，並以優異成績踢進國立台灣體育大學。

江信隆回憶自小學五年級到現在大學三年級，資助他的許阿姨就像另一個媽媽，每一年的聖誕節，都會收到阿姨捎來卡片祝福，鼓勵他面對生活中的每一個挑戰；即使每天早上6點半就開始練球到晚上，他都不以為苦，還因此入選中華台北U19足球青年代表隊。

江信隆說，最欣賞日本旅歐足球明星岡崎慎司，希望像他優異的進球能力，能在世大運首戰擊敗勁敵墨西哥，與球隊一起為台灣拿下第一場主場勝利，也期盼有朝一日成為旅外選手為足壇爭光，未來將國外比賽的寶貴經驗帶回台灣。

(中時)