駁斥林全兩碼子說 賴正鎰：企業成本、勞工收益息息相關
基本工資審議委員會即將召開，商業總會理事長賴正鎰今天下午率團隊拜會立法院長蘇嘉全，討論有關一例一休及基本工資調整看法。不過行政院長林全認為調薪與一例一休是兩碼子事，不要混為一談，賴正鎰說，一例一休與調漲薪資，企業成本、勞工收益息息相關，要切開很難。
賴正鎰說，今天來拜會是因商總剛剛改選後來拜會立法院，希望能建議蘇嘉全，盡快修正一例一休。
他表示，調整基本工資最後的獲利者是在台灣工作的60萬外勞，目前的企業都不會用基本工資聘雇員工，最基本都會有25K、28K以上，很少如基本工資這麼低。
他也說，一例一休應儘速修法，把加班上限從46小時提高到54小時，給予勞工更多加班機會；根據商總調查，因為一例一休影響勞工收益，一個月少了1到2萬元收入，目前台灣的消費力逐漸遞減，如果一例一休不調整，下半年的GDP恐受影響。
(中時)
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