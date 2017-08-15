台電實施分區輪流停電 南科園區傳出受影響
今天下午因桃園大潭電廠6部機組跳脫，全台17個縣市都出現停電情形，台南溪北地區第一時間多處停電，而晚間6點起也實施分區輪流停電，台南地區超過30萬戶受到影響，由於第二輪緊急性分區輪流停電區域包含新市、善化，在範圍內的南科園區傳出受到部分影響，外圍部分小廠有跳電情形，但包含台積電、聯電等大廠都尚未傳出災情。
南科管理局指出，跳電事件發生後，園區及周邊區域未受影響，管理局也立刻派水電科人員查詢相關設備是否有受損，並立即與廠商聯繫，第二輪緊急分區輪流停電實行後，傳出有影響，現在仍針對園區內廠商清查中，以釐清影響範圍及狀況。
(中時)
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