采盟挺世大運在台舉行 紀政：空前也是絕後
台北世界大學運動會進入倒數，桃園機場采盟免稅店15日舉行為世大運加油活動，由前田徑選手紀政帶領，在桃園機場第2航廈北側出境長廊設置的模擬跑道圖案上開跑，以行動表達「齊心協力挺世大運」。紀政在主持「齊心協力挺世大運」活動中表示，這次台灣舉辦世大運絕對的千載難逢的機會，「除了是空前，也相信是絕後」。
桃園機場采盟免稅店下午在第二航廈舉辦「齊心協力挺世大運」活動，希望讓全球旅客看見台灣將舉辦重要運動盛事。剛獲總統特聘無任所大使的「飛越羚羊」紀政、台北市政府副秘書長李文英、桃園市政府體育局副局長房瑞文等人也都特別現場，一起為世大運加油。
紀政在致詞中表示，很高興在國家大門看到漂亮的布置，相信各國選手一定都能感受到光榮雀躍的感覺，也感受到采盟的用心。這次舉辦世大運絕對的千載難逢的機會，「除了是空前，老實講，也相信是絕後，因為只有奧運會比世大運更高層，但是在奧運不可能在台灣舉辦，爭取亞運在台灣舉辦很難之下，世大運是相當難得的機會」，她祝福台灣能舉辦一場風風光光的世界大學運動會。
采盟免稅店董事長古素琴說，世界大學運動會規模與重要性，僅次於奧運的運動賽事，采盟能在桃園機場的平台上，向世界各地旅客宣傳，感到興奮與榮耀。
采盟免稅店為了這次世大運，分別在機場設置世大運選手歡迎牆，並播放世大運的宣傳影片，同時也加強各項文宣廣告，介紹台灣舉辦運動盛事的點滴，未來在世大運賽事期間，也會在候機室電視播放賽事轉播，讓旅客感受到大型賽事的氛圍。
(中時)
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