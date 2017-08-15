地中海風飄香內湖~雄獅旗下餐飲品牌「gonna」正式開幕

雄獅集團總經理游國珍對集團首度跨足餐飲領域發表聲明。（徐力剛攝）

在雄獅集團總經理游國珍、gonna副總經理陳斯重帶領下，宣布gonna餐廳即日起正式開幕。（徐力剛攝）

人氣餐點「72小時茴香烤活菌豬」做工繁複，以台灣活菌豬為食材搭配特製蔓越莓蘋果醬汁。（徐力剛攝）

「太陽蛋酒醋野菇麵」Q彈麵條佐以半熟蛋液滋味一絕。（徐力剛攝）

gonna供應4種現榨蔬果汁，滿足注重養身現代人。（徐力剛攝）

「胡蘿蔔蛋糕」以法國T55麵粉為基底，加入胡蘿蔔、鳳梨、核果製作，外層佐以奶油乳酪糖霜。（徐力剛攝）

雄獅集團近年積極多角化營運，先前跨足人文產業開設台大、永康人文空間，此次再度進軍餐飲市場，推出全新餐飲品牌「gonna」宣告事業版圖更進一步。

坐落於內科園區附近gonna即日起正式開幕，由建築大師胡碩峰設計，以「歐洲市集廣場」為設計主軸，室內近90坪寬廣空間，可容納86席座位，搭配大片落地玻璃採光充足，半自助點餐方式設有開放廚房與小白屋私人空間，適合喜愛高隱密性客人，打造融合飲食、閱讀與講座全新空間，平均客單價300元。店內以時下最夯地中海料理為發想，保留食材原味以簡單方式製作料理，利用當季蔬果、穀物搭配自製醬料、高湯，不加人工香料，創造全新食尚風格。

gonna九大經典菜色包括72小時茴香烤活菌豬、舒肥烤自然牛、舒肥雞肉炙烤凱薩沙拉、希臘風番茄藜麥沙拉、巴斯克風味半熟蛋佐酸種麵包、蒜味風乾番茄雞肉管麵、Jason最愛野菇乳酪漢堡、胡蘿蔔蛋糕、檸檬塔等，其中人氣餐點「72小時茴香烤活菌豬」做工繁複，先將活菌豬肩肉放入柳橙、迷迭香與有機黑糖醃漬2天，再以舒肥法水溫60度低溫烹調24小時，最後塗上茴香粉以高溫燒烤，入口外皮酥脆肉質軟嫩，有濃厚香料味。「巴斯克風味半熟蛋佐酸種麵包」以手工西班牙肉丸佐以鷹嘴豆、焦糖洋蔥，加入半熟雞蛋與羅勒番茄醬攪拌，建議搭配特製酸種麵包品嘗，麵包外層塗抹初榨橄欖油特有香氣，搭配醬汁品嘗清爽不膩。

雄獅集團總經理游國珍表示，雄獅集團除繼續深造旅遊業外，也積極轉型以文化創意為核心的生活休閒產業，以往透過網絡向客人傳遞商品訊息，2016年起網路與實體並重，旅行社不只是旅遊商品展售空間，還會如入更多生活要素，全新品牌gonna帶來全新生活與食尚態度，將持續推展下去。

gonna副總經理陳斯重說，gonna分為一樓的GONNA EAT餐廳與二樓GONNA READ複合式品飲閱讀空間，因鄰近內科園區平日客群以附近上班族為主，假日家庭客人佔大多數，其中女性族群比重較高。新品牌成立初期以衝人流量為主，目前暫未有展店計畫。

(中時)