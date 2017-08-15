館長霸氣8字開飆：用愛發電 X你娘哩！

網路名人館長開飆用愛發電。(取自館長臉書)

館長發文引共鳴。(取自館長臉書)

網路健身名人「館長」陳之漢經常在臉書發表對時事看法，擁有近50萬人追蹤，剛剛也對於全台停電發表霸氣8字感想，不到半小時瞬間吸引1萬網友按讚支持，紛紛留言直呼：「真是X你娘！」

針對全台大停電一事，館長剛剛就在臉書直接爆粗開罵：「用愛發電 Ｘ你娘哩」，瞬間吸引１萬網友按讚表達認同，不少人就留言「政府把停電原因推給中油誤關天然氣？我X你娘的民進黨政府，當我們白痴是嗎？」、「X你娘，電勒」。

更有網友感嘆：「真的是X你娘，不懂為什麼一堆白痴要選出這些綠毒瘤拖垮台灣，就算今日是人為疏失，用電量創歷史新高，用電量又提升，就只能繼續加蓋火力發電廠，龐大成本撇開不說，造成的空氣汙染有目共睹，季風影響，南部現在晴空萬里，幾個月後天天上演迷霧驚魂也不奇怪，pm2.5 造成人民生理、心理嚴重受創，將來肺癌患者，數量將迅速提升，不只賠了2800多億蓋的核4及火力發電成本，還賠了龐大醫療資源與人民健康」

(中時電子報)