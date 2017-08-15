讓世大運門票秒殺 荷蘭水球小鮮肉來了

世大運荷蘭水球隊隊員15日下午抵台。（陳麒全攝）

世大運荷蘭水球隊隊員15日下午抵台。（陳麒全攝）

世大運荷蘭水球隊隊員15日下午抵台。（陳麒全攝）

世大運荷蘭水球隊隊員15日下午抵台。（陳麒全攝）

世大運荷蘭水球隊隊員15日下午抵台。（陳麒全攝）

世大運荷蘭水球隊隊員15日下午抵台。（陳麒全攝）

世大運荷蘭水球隊隊員15日下午抵台。（陳麒全攝）

世大運19日即將登場，一張荷蘭水球代表隊成員健美身材的照片，讓男子水球賽的門票幾乎是銷售一空，男子水球是荷蘭參加世大運唯一的團體項目，而這群水球小鮮肉隊也在15日下午搭機來台，對於照片在台灣掀起熱議，隊員們都感到意外，也高興的表示希望台灣民眾也能支持他們，一起來看比賽，支持世大運。

(中時)